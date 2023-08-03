Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем письме попросил поддержки у Евросоюза, чтобы призвать страны G20 оказать давление на РФ, чтобы страна вернулась к зерновой сделке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что Боррель также упомянул желание призвать Россию к отказам от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.
Напомним, ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывание Борреля и отметил, что Россия была и продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия. Он также подчеркнул, что Москва могла бы выполнять намного больше обязательств, если бы не введенные в отношении России рестрикции.
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Напомним, ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.
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Екатерина Коршунова