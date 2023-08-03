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Боррель призвал страны G20 оказать давление на Россию для возвращения к зерновой сделке

03 августа 2023, 16:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем письме попросил поддержки у Евросоюза, чтобы призвать страны G20 оказать давление на РФ, чтобы страна вернулась к зерновой сделке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что Боррель также упомянул желание призвать Россию к отказам от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывание Борреля и отметил, что Россия была и продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия. Он также подчеркнул, что Москва могла бы выполнять намного больше обязательств, если бы не введенные в отношении России рестрикции.

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#дмитрий песков
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Депутат Белик: «За террористическими атаками на Крымский мост стоит киевский режим»
03 августа 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/sandsun

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что заявление секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, не является, поскольку это было понятно и так.
«Без откровений Данилова было ясно, что за террористическими атаками на Крымский мост — сугубо мирный объект — стоит киевский режим, который с подачи западных кураторов вновь и вновь демонстрирует своё хищное нутро», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

При этом, по словам парламентария, киевский режим умудряется ещё и гордиться этими бессмысленными жестокими атаками.

В то же время советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что В Европе уже «возмущаются» необходимостью помощи Украине.

«Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Киеву, совсем скоро политика Запада изменится», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова Гагина.

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#украина
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#политика
#теракт
#крымский мост
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Bloomberg: Выход России из зерновой сделки помешает Украине зарабатывать на зерне
03 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/Andrey Iudin

Выход России из зерновой сделки заметно уменьшил возможность Украины продавать свой урожай в крупных масштабах, сообщает агентство Bloomberg.
«При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой и количество урожая, заработать на нем будет невозможно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.  

Главная проблема для Украины – хранение и транспортировка. После выхода России из сделки, Киев вынужден перевозить зерно по альтернативному пути вдоль Дуная, который стал крайне дорогим и неудобным.  

В Bloomberg напомнили, что до 15 сентября ввоз украинского зерна заблокировали такие страны как: Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия.  

По словам аналитиков, Россия так и останется ценообразователем на зерновом рынке.  

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#зерновая сделка
#украина
#россия
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ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России
ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии за обход рестрикций против России
03 августа 2023, 15:00

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
В тексте заявления говорится, что расширение ограничений будет способствовать исключению обхода санкций, введенных в отношении РФ.  

По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.  

Ранее сообщалось, что саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине. 

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В Литве заявили о присутствии «вагнеровцев» вблизи её границы в Белоруссии
03 августа 2023, 14:52

Фото: iStock/diegograndi

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» располагаются в Белоруссии в непосредственной близости от литовской границы. Об этом он сообщил по итогам встречи с польским премьером-министром Матеушем Моравецким.
Таким образом, в Литве была усилена граница с Белоруссией, а также обновлены планы реагирований в случае возможных провокаций.

«У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО», - заявил Науседа.

При этом Моравецкий согласился с ним, и заявил, что ЧВК «Вагнер» преследует цель дестабилизировать восточный фланг НАТО. По оценкам Польши и Литвы, в Белоруссии находится около четырех тысяч бойцов ЧВК, однако итоговая цифра может десяти тысяч человек.

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#литва
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На Украине озвучили сумму затрат на содержание ВСУ
Шмыгаль: Содержание ВСУ обходится бюджету почти в 55 миллиардов долларов в год
03 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/ alzay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна тратит на содержание ВСУ почти 55 миллиардов долларов в год.
Он также отметил, что сумма, которая выделяется на финансирование ВСУ превышает бюджет страны в мирное время. 

Премьер также отметил, что Киеву удается держаться только благодаря финансовой поддержке западных союзников и кредитов, которые предоставляются стране. 

Ранее, в ДНР заявили о сокращении поставок западной техники на Украину. По словам властей региона, недовольство европейских стран усиливается, когда речь идет о поставке Украине техники и вооружений.  

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Путин: Госзакупок иномарок для чиновников быть не должно
03 августа 2023, 14:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно. Об этом глава российского государства сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Ранее Владимир Путин сообщил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. 

Напомним, 3 августа российский лидер провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Путин отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.

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#качество
#владимир путин
#чиновники
#автомобили
#машины
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Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
03 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Президент России Владимир Путин считает, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома. Об этом он заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
«Все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Всё это чиновничество наше замечательное оно должно понимать, что нужно стремится к развитию отечественных брендов», —заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на отечественного производителя. При этом, по его словам, полностью от импорта отказываться не стоит. Он также добавил, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно.

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#чиновники
#путин
#промышленность
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В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС
Песков: Россия примет полноценное участие в саммит БРИКС
03 августа 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС.
Спикер Кремля заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в формате видеосвязи, а глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров будет присутствовать на полях саммита. 

Дмитрий Песков также прокомментировал информацию об отказе премьер-министра Индии посетить форум из-за отсутствия на нем российского президента. ​Он заявил, что не может говорить за ​представителя Индии, но точно может сказать, что Россия примет в саммите полноценное участие. 

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В Польше заявили о нарушении границ вертолетами охраны Лукашенко
03 августа 2023, 13:40

Фото: iStock/Stadtratte

Бывший премьер Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолеты, нарушившие польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он рассказал в эфире польской радиостанции RFM FM
«Эти вертолеты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко. Лукашенко приехал в это время в свою резиденцию на территории Беловежской пущи. Он находится в селе Вискуле, в семи километрах от границы. Еще ближе к границе, в двух километрах от нее, находится его любимое озеро», - рассказал Цимошевич.

Он добавил, что лично слышал звук вертолетов, так как лично проживает в районе, где якобы произошло нарушение польских границ белорусскими вертолетами.

При этом он предположил, что нарушение границ вертолетами могла стать случайностью. Цимошевич также считает, что защита польского воздушного пространства имеет некоторые проблемы, так как нарушение польского пространства происходит уже не впервые.

Напомним, МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. По данным ведомства, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.

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