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Боррель прокомментировал поставку Украине одного миллиона снарядов

Жозеп Боррель: У меня нет собственного склада боеприпасов для Украины
14 ноября 2023, 15:38
Фото: istock / undefined undefined

Фото: istock / undefined undefined

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — ответил политик на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного миллиона единиц боеприпасов для Киева до конца этого года.
Он также заявил, что Евросоюз уже поставил около 300 тысяч боеприпасов.


Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#боеприпасы
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Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»
14 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/butenkow

Эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.
«Это явно домашняя заготовочка. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу: «Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги «Газпрому». Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги «Газпрому», — прокомментировал в беседе с RT Юшков.

Кроме того, Майя Санду допустила вступление Молдавии в Европейский союз «в два шага».

«В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в ЕС, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в два шага», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Radio Moldova слова Санду.

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#молдова
#россия
#газпром
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«Позиция силы»: Американский эксперт предрёк ход переговоров РФ и Украины
Макговерн: Путин будет вести переговоры c Зеленским лишь с позиции силы
14 ноября 2023, 15:12

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Зеленский будет вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно с позиции силы, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (российская сторона) будут вести их с объективной позиции силы и будут диктовать условия», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Эксперт напомнил, что Крым был присоединён к территории России посредством референдума, а ситуация с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями - это результат обмана со стороны правительств Франции и Германии. Они соглали Путину, подписывая «Минские соглашения» и обещая прекращения огня на территориях, где проживает русскоязычное население. Позже Запад заявил, что эти соглашения были лишь попыткой выиграть время и вооружить Украину. 

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#переговоры
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Буданов заявил, что Украина может не подписать мир с РФ даже после окончания СВО
14 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Diy13

Украина может отказаться от подписания мирного договора с Россией даже после завершения конфликта, об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, его цитирует «Новое время».
«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - прокомментировал ситуацию Буданов. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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#россия
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#украина
#мир
#сво
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Московский школьник отравился напитком Lava Lava от Влада А4
14 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве школьник выпил чайный напиток Lava Lava от блогера от Влада А4 и получил сильное отравление, ему потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 12-летнему ученику одной из школ Левобережного района столицы стало плохо на перемене. Учителя вызвали ребенку скорую помощь. Прибывшие на место врачи оказали ему первую помощь. После этого он рассказал, что купил в столовой чайный напиток Lava Lava от блогера Влада Бумаги. Он выпил его и его резко начало сильно тошнить.

В итоге за школьником пришла его мама и, отказавшись от госпитализации, забрала его домой.

Тем временем в школе началась служебная проверка в комбинате питания. При этом чайный напиток Lava Lava от Влада А4 направлен на экспертизу.

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Задержан второй член наркокартеля, угрожавший семье головой свиньи
МВД задержали второго наркоторговца, угрожавшего убить россиянина и его семью
14 ноября 2023, 14:53

Фото: istock / BrianAJackson

В Свердловской области задержали еще одного подозреваемого по делу об угрозах российской семье со стороны наркокартеля. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на главу пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Мужчину задержали в городе Березовский в квартире бабушки. Оказать сопротивление он не успел. 

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга. Ранее они уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. Следственным подразделением ОВД Первоуральска по данному вопиющему факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — вымогательство и угроза убийством», — заявил Горелых.
Напомним, ранее житель Первоуральска нашел наркотики в своей квартире, которую сдавал в аренду. Он передал полиции найденный пакет с 582 граммами метадона. Спустя время ему стали поступать угрозы. В конце октября его квартиру закидали дымовыми шашками, а затем подложили голову свиньи. Семью взяли под государственную защиту. Полиция возбудила уголовное дело.

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«Подарок Путину»: кто «заказал» журналистку Политковскую и за что помилован организатор
Организатор убийства Политковской Хаджикурбанов помилован после участия в СВО
14 ноября 2023, 14:39

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Организатор расправы над известной журналисткой Анной Политковской досрочно освободился из колонии и отправился на СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, за что была убита правозащитница, кто был причастен к преступлению, и почему убийство было совершено в день рождения российского президента.

Кто организовал убийство Политковской

 
Бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Хаджикурбанов был задержан в 2007 году по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Спустя два года суд присяжных признал мужчину невиновным. Следствие по делу продолжалось, и вскоре милиционеры вновь вышли на след подозреваемого. Хаджикурбанов был приговорен в 2014 году к 20 годам заключения.

Свою вину мужчина не признавал и утверждал, что обвинение построено на показаниях одного из фигурантов дела, который оговорил его.
 
Организатор убийства Политковской должен был выйти из колонии в 2034 году, однако из-за участия в спецоперации на территории Украины был освобожден досрочно. По информации телеграм-канала Baza, осужденный отправился на СВО в конце 2022 года. Он проходил службу в должности командира отделения разведки, а затем стал руководить батальоном.

Заказчик убийства журналистки установлен не был, согласно некоторым версиями, им мог быть криминальный авторитет Хож-Ахмед Нухаев.
 

Убийца журналистки Политковской помилован  

 
Адвокат организатора расправы над Анной Политковской рассказал изданию РБК, что его подзащитный получил помилование после участия в СВО. По его словам, Хаджикурбанов не имеет отношение к убийству женщины. Правозащитник также заявил, что прежде осужденный принял участие в спецоперации в качестве заключенного, затем был помилован. В настоящее время Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и участвует в военных действиях как вольнонаемный военный.
 
«Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — заявил адвокат помилованного.

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Как убили журналистку Политковскую


Расправа над Анной Политковской была совершена 7 октября 2006 года. Знаменитая журналистка и правозащитница была расстреляна в лифте своего многоквартирного дома. Все пять выстрелов были произведены точно в цель, в том числе контрольный — в голову. После убийства женщины, киллер забросил пистолет в кабину лифта и скрылся. Тело убитой обнаружила соседка.

Убийство Политковской было совершено в день рождения президента России Владимира Путина. Многие называли расправу над правозащитницей «жертвоприношением», другие считали ее убийство «подарком Путину».


Чем была известна Анна Политковская


Анна Политковская родилась в Нью-Йорке. Ее родителями были советские дипломаты, которые вернулись в Россию, когда дочери исполнилось восемь лет. Будущая журналиста окончила школу, поступила в МГУ и вышла замуж. Ее супругом стал телеведущий и один из создателей телекомпании «ВИD» Александр Политковский.

Журналистка начала свою карьеру с издания «Известия», затем работала в отделе происшествий «Общей газеты», еженедельнике «Мегаполис Экспресс». В 1999 году Политковская устроилась на работу в «Новую Газету», где трудилась до своей гибели.
Коллеги журналистки отмечали ее целеустремленность, профессионализм и непростой характер.

Политковская публиковала статьи о боевых действиях в Чечне, куда неоднократно ездила с целью освещения ситуации в регионе. Журналистка стала инициатором вывоза из Грозного пенсионеров, которые находились в доме престарелых без поддержки и помощи. Совместно с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко правозащитница помогла пожилым людям с расселением.

Кроме того, журналистка приняла участие в переговорах с террористами, захватившими театр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Политковская также была известна резкими высказываниями в адрес российских властей. Она критиковала президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
 
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Песков назвал российских военкоров героями

Владимиру Путину правозащитница посвятила несколько книг, в которых обвиняла президента в развязывании войны в Чечне. Одновременно с этим, Политковская помогала матерям погибших чеченских бойцов, проводила антикоррупционные расследования в оборонном ведомстве региона. Однако общественность воспринимала ее труды неоднозначно. Многие задавались вопросом о том, почему правозащитница не отстаивает интересы российских солдат, которые принимали участие в военных действиях на территории Чечни.

Песков высказался о помилованных за участие в СВО осужденных

 
Сергей Хаджикурбанов не первый помилованный, принявший участие в СВО. Прежде из мест освобождения был освобожден Владислав Канюс, совершивший жестокое убийство студентки в 2020 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что осужденные искупают кровью свои преступления на поле боя, поэтому могут быть помилованы.

«Осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот всё, что я могу сказать по этому случаю», — прокомментировал помилование заключенных спикер Кремля.

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«Выбора нет»: В Латвии пожаловались на необходимость помогать Украине
Глава МИД Кариньш: Латвию не радует помощь Украине, но выбора нет
14 ноября 2023, 14:31

Фото: istock / william87

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожаловался на то, что приходится оказывать помощь Украине. Об этом пишет ТАСС.

Кришьянис Кариньш рассказал про саммит НАТО в Вильнюсе, который проходил в июле. По слова главы ведомства, главы стран Европы и Нато понимают, что конфликт на Укране не сокро завершится и обойдется в большую сумму для стран, которые финансово помогают Киеву. 

«Мы помогали им (Украине — прим. ред.) в восстановлении, мы помогали им оружием, мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — рассказал Вовану и Лексусу министр.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала пранкерам, что западные государства устали от МВД Финляндии ограничит движение конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#гуманитарная помощь
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#латвия
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В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ
Песков: Москва сожалеет об отказе Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ
14 ноября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ.
Напомним, Пашинян по телефону сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ.

«Если это действительно так, то можно выразить сожаление, мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства», - заявил Песков.

По его словам, такие встречи являются площадкой, где можно обменяться мнениями, а также «для серки часов». При этом Песков подчеркнул, что ОДКБ продолжает сохранять актуальность, а встречи, проведенные в его рамках, свидетельствуют о востребованности данного формата взаимодействия.

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МВД Финляндии ограничит движение через КПП на границе с Россией
14 ноября 2023, 13:54

Фото: iStock/naumoid

МВД Финляндии хочет законно ограничить работу пропускных пунктов на границе с Россией из-за потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Об этом сообщила глава МВД страны Мари Рантанен в рамках пресс-брифинга.
«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет», - заявила Рантанен.

Она уточнила, что на прошлой неделе 71 человек просили убежища и пытались пересечь финскую границу.

Таким образом, Рантанен подчеркнула, что новые меры не будут мягкими, приведя в пример ограничение часов работы пунктов пересечения границы. Они будут жесткими, вплоть до полного закрытия границы, заключила она.

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