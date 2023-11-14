Боррель прокомментировал поставку Украине одного миллиона снарядов

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — ответил политик на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного миллиона единиц боеприпасов для Киева до конца этого года.Он также заявил, что Евросоюз уже поставил около 300 тысяч боеприпасов.
Ранее Боррель заявлял, что ЕС допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак