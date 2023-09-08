Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом Боррель заявил на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.