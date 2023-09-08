Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом Боррель заявил на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий. Сейчас глава дипломатии Евросоюза находится в Грузии с двухдневным визитом.
К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150.
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К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.
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Екатерина Коршунова