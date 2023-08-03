Боррель рассказал о планах России по экспорту зерна

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Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.
Боррель также отметил, что в отношении российского экспорта удобрений и продовольствия санкции ведены не были. Он также заверил, что ЕС предпринимал усилия, чтобы рестрикции не коснулись обеспечения продовольствием третьих стран.
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Анастасия Крестьянова