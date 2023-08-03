Боррель считает, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке, если все международное сообщество объединится и выступит с четкой позицией.
«Я хотел бы попросить вашу поддержку в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — с такой просьбой обратился Боррель к странам G20.
Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.
Читайте также:
В Кремле опровергли обвинения Борреля в адрес России
Власти КНР отложили визит Борреля в Пекин
Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
Элина Позднякова