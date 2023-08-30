Боррель считает переговоры по Украине невозможными в нынешних условиях

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время переговоры между Россией и Украиной невозможны. Об этом передаёт телеканал CNN.
«Вы думаете, что это (переговоры - ред.) возможно сейчас, когда ракеты падают на Киев и люди умирают на улицах украинских городов? Нет, я не думаю так», - заявил Боррель.
При этом он отметил, что помощь для Украины можно увеличить и ускорить, однако он призвал не забывать о том, что ЕС уже сделал для Киева в рамках военной помощи.
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Элина Позднякова