Боррель: Украина пропала из новостей, но не из реальности

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Украина пропала из новостной повестки, но не из реальности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
«Украина пропала из СМИ, из новостей, но не пропала из реальности. Мы (главы МИД Евросоюза) обсудили вопросы гарантий в сфере безопасности для Украины на среднесрочную и долгосрочную перспективу», - прокомментировал ситуацию Боррель.
Дипломат также напомнил, что в ближайшее время будет решён вопрос по созданию специального фонда для Украины из средств Европейского фонда мира.
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