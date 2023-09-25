Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил в личном блоге сожаление по поводу того, что мир не хочет играть по правилам.
«Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — отметил глава евродипломатии.
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