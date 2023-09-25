Боррель выразил сожаление, что мир «не играет по правилам»

По результатам опроса, проведенного телеканалом NBC в сентябре, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. В соответствии с данными опроса, 41% зарегистрированных избирателей одобряют его работу, в то время как 56% выразили несогласие. Этот уровень неодобрения стал самым высоким с момента вступления Байдена в должность президента.