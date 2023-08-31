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Боррель: Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован

31 августа 2023, 19:03
Фото: iStock/darkojow

Фото: iStock/darkojow

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, проводится работа по его разблокировке. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД союза в Испании.

«Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить», - сказал он.

Напомним, восьмой транш финансирования оружия для Украины заблокирован с весны текущего года. В МИД Венгрии заявили, что страна не позволит выделить Киеву очередные 500 миллионов евро до тех пор, пока венгерский банк ОТР будет находиться в украинском списке «международных спонсоров войны».

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#всу
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Кадыров потребовал от США снять санкции с матери
Кадыров заявил, что не оставит без внимания санкции США против его матери
31 августа 2023, 23:48

Фото: сайт Кремля

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, что он не оставит без ответа введенные США санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и настоятельно потребовал их немедленного снятия.
«Сообщается, что моя мать попала в список санкций, хотя она всегда помогает нуждающимся и малоимущим... Вы, по сути, указываете нам путь... законным путем к совершению преступления, и затем вы сами его совершаете. Мы будем поступать по-своему... Если вы не снимете санкции против моей матери, я клянусь Всевышним, что не останусь в стороне. Я молчал, когда речь шла о моей жене, моих детях... вы вновь вводили... санкции в отношении меня. Однако сейчас я хочу вам ясно донести, что если вы не снимете санкции или не предоставите доказательства их обоснованности, то вам следует готовиться к серьезным последствиям», — подчеркнул Кадыров.
Кадыров заявил, что «американские дипломаты» рискуют лишиться возможности посещать европейские страны и Россию.

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Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Польша хочет запустить производство южнокорейских танков, истребителей и РСЗО
31 августа 2023, 23:10

Фото: istockphoto/Velishchuk

На фоне встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака с коллегой из Южной Кореи Ли Чжон Супом было объявлено о будущем запуске производства южнокорейского вооружения на территории Польши, передает РИА Новости.
Предварительно были подписаны соглашения о закупке разнообразной военной техники у Южной Кореи, включая танки K2, САУ K9, истребители FA-50 и РСЗО Chunmoo.

«Мы нацелены на активизацию следующего этапа нашей партнерской кооперации, который включает в себя локализацию производства указанных видов техники на территории Польши», — подчеркнул Мариуш Блащак.
Отмечается, что часть из ранее приобретенной военной продукции от Южной Кореи уже поставлена в Польшу.

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В Австралии призвали прекратить отправлять деньги Украине
31 августа 2023, 22:18

Фото: iStock/sandsun

Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что от Украины стоит держаться подальше, перестать финансировать её и направлять туда помощь.
«Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам», - с таким обращением выступил Бабет в подкасте Opposition Program.

Он также добавил, что необходимо перестать оказывать Киеву финансовую поддержку.

Напомним, что Австралия направила на Украину бронетранспортёры Bushmaster. Также австралийские инструкторы принимают участие в подготовке и обучении ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, однако проводится работа по его разблокировке.

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#вучич
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Под Луховицами в последний день лета потушили 135-й пожар за сезон
31 августа 2023, 21:31

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье 31 августа потушили 135-й пожар с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
В 3 км от Луховиц камеры Региональной диспетчерской службы Комлесхоза зафиксировали низовой пожар. Пожарные оперативно выехали на место. Площадь возгорания составила 0,01 га. В тушении участвовали четыре сотрудника лесопожарных служб, было задействовано две единицы техники.
 
Благодаря оперативному обнаружению возгорания и быстрому выезду на тушение потребовалось 40 минут. Угрозы населённым пунктам нет.
 
В Комлесхозе напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сразу сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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#лето
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ
31 августа 2023, 21:15

Фото: Фотобанк МО

Центризбирком России по состоянию на 31 августа обработал 360 370 заявлений избирателей Московской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 6,3% от общей численности избирателей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#единый день голосования
#дэг
#мособлизбирком
#цик
#московская область
#подмосковье
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В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск
31 августа 2023, 21:01

Фото: iStock/NiseriN

В Минобороны России заявили, что в небе над Брянской областью около 20.00 силами ПВО сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа.
«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, дежурные российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в небе над Брянской областью.

Напомним, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что местные жители в Брянске слышали несколько взрывов.

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#беспилотник
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#telegram
#аэропорт
#оружие
#украина
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Гутерреш представил Лаврову решения для продления зерновой сделки
31 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Nastco

Генсек ООН Антониу Гутерреш представил главе МИД РФ Сергею Лаврову решения, благодаря которым Россия могла бы вернуться в зерновую сделку.
«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я послал российскому главе МИД, позволяющих создать условия для возобновления черноморской инициативы», - сказал Гутерреш.

Он уточнил, что были учтены все российские требования и сделано предложение, которое, по мнению Гутерреша, может стать основой для стабильного возобновления зерновой инициативы, отметив, что «зерновой коридор» не должен существовать «от приостановки до приостановки».

Таким образом, генсек уверен, что в случае качественной работы можно достичь хорошего результата и для России, и для Украины, и всего мира.

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#россия
#мид
#сделки
#переговоры
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Медведев: БРИКС утвердилась в мире в качестве крупной и авторитетной структуры
31 августа 2023, 19:58

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная и независимая структура, которая также является альтернативой тому, что было создано до этого. Об Медведев сообщил на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.
По словам Медведева, взаимодействие государств по линии науки, технологий и образования в рамках БРИКС активно развивается. Он также подчеркнул, что с учетом появления новых стран БРИКС получит «новый импульс».

Напомним, ранее Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци заявил, что в 2024 году БРИКС будет играть ключевую роль в мире после принятия новых стран в свой состав. По словам Фаци, в 2024 году БРИКС ознаменует начало нового миропорядка. Фаци также добавил, что ежегодное председательство перейдет к России.

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#мид
#люди
#медведев
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Боррель призвал ЕС готовиться к расширению и вступлению в него 10 стран
31 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/butenkow

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза.
По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. Боррель отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».

Боррель подчеркнул, что некоторым государствам, особенно Украине, будут нуждаться в большой помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюзу.

Напомним, ранее Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, проводится работа по его разблокировке.

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#оружие
#ес
#евросоюз
#помощь
#работа
#финансирование
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