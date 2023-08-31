Боррель: Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, проводится работа по его разблокировке. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД союза в Испании.
«Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить», - сказал он.
Напомним, восьмой транш финансирования оружия для Украины заблокирован с весны текущего года. В МИД Венгрии заявили, что страна не позволит выделить Киеву очередные 500 миллионов евро до тех пор, пока венгерский банк ОТР будет находиться в украинском списке «международных спонсоров войны».
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Элина Позднякова