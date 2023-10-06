Боррель заявил, что 2030 год не является точной датой расширения Евросоюза

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 2030 год для расширения Евросоюза рассматривается только как ориентир, а не точная дата. Об этом Боррель сообщил перед началом в испанской Гранаде неформального саммита ЕС.
Боррель пояснил, что 2030 год — это политический ориентир, который позволит начать движение. Он добавил, что Европейский союз потратил большое количество времени на процесс расширения.
По мнению главы дипломатии Евросоюза, Украина, которая является последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, «толкает» эту очередь вперед.
Ранее Боррель сообщал, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По его словам, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия.
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По мнению главы дипломатии Евросоюза, Украина, которая является последней в очереди кандидатов на членство в ЕС, «толкает» эту очередь вперед.
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Екатерина Коршунова