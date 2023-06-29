Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Боррель заявил, что рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
По его словам, Европейский фонд мира должен стать Оборонным фондом Украины. Он также отметил, что Киев должен продолжить вести боевые действия. Боррель обратил внимание на то, чтобы Союз продолжал модернизировать армию Украины.
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