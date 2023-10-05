Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет. Об этом Боррель сообщил журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.
Напомним, комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов.
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