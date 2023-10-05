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Боррель заявил, что ЕС не сможет заменить США в вопросе помощи Украине

Боррель: ЕС увеличивает помощь Украине, но заменить США в этом не может
05 октября 2023, 13:38
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует наращивать финансовую и военную помощь Украине, но заменить США в этом вопросе не сможет. Об этом Боррель сообщил журналистам на заседании Европейского политического сообщества в Гранаде.

Боррель отметил, что американская помощь необходима Киеву, и Европейский союз рассчитывает на ее возобновление.

Напомним, комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год. За оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов.

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#сша
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#помощь
#ес
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«Не очень хорошая новость»: Группа поддержки Украины начинает редеть
ABC: Западные страны начали уставать от поддержки Украины
05 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/JARAMA

Все больше западных союзников Украины начинают демонстрировать усталость от поддержки Киева в конфликте, пишет ABC.
Напомним, американское правительство вычеркнуло из бюджета своих расходов пункт о военной помощи Киеву, Польша, Словакия и Венгрия запретили импорт украинского зерна в свои страны. Правительство Польши приостановило поставки оружия Киеву, а на выборах в Словакии победил бывший премьер—министр Фицо, который в своей программе выступал за прекращение снабжения ВСУ.

«Это не очень хорошая новость ни для Украины, ни для США, ни для НАТО, ни для Брюсселя. Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные сторонники всесторонней поддержки Украины — сейчас расходятся во мнениях», - прокомментировали ситуацию в издании. 

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#нато
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Депутат Водолацкий заявил об основной цели НАТО
05 октября 2023, 14:06

Фото: istockphoto.com/RomanBabakin

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с РФ стало способом сдерживания «российской угрозы», говорит об основной цели Запада и НАТО.
А именно, о том, что НАТО стремится обескровить Россию, считает парламентарий.

«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю. <…> НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — сказал в беседе с RT Водолацкий.

Комментируя высказывание Оллонгрен, депутат, кроме прочего, отметил его популистский характер.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.

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#россия
#ес
#нато
#запад
#политика
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РИА Новости: Турция выступает за присутствие РФ на переговорах по Украине
05 октября 2023, 13:52

Фото: istock / Diy1

Турция считает, что Россия должна принимать участие в международных переговорах по Украине. Информацию об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.

«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — сказал источник.
Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, какие страны выступают против участия РФ в процессе переговоров. 

Напомним, международная встреча по урегулированию конфликта в Украине должна пройти в конце октября в Турции. На ней будут обсуждать «формулу мира», предложенная украинским лидером  Владимиром Зеленским. ​Ранее МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.


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Сенатор Косачёв назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
05 октября 2023, 13:37

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.
«Украина здесь всего лишь плацдарм, причём плацдарм, осознанно выбранный Западом в этой войне, как наиболее экономичный и эргономичный, потому что действительно гибнут не натовские, а украинские военнослужащие, и при этом расходы для Запада оказываются меньшими, чем они могли бы быть в случае прямого военного конфликта», — отметил в беседе с RT Косачёв.

При этом, пока Запад тратит огромные средства на поддержку Украиныв противостоянии с Россией, супруга президента украинского государства Владимира Зеленского тратит миллионы на себя. Что уже возмущает общественность. Как пишут argumenti.ru, в американских социальных сетях появилось много возмущенных комментариев о суммах, потраченных Елены Зеленской в одном из бутиков.

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#помощь
#украина
#запад
#политика
#россия
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В Абхазии заявили о готовности к использованию порта, как пункта ВМФ России
Администрация Абхазии: порт в Очамчырской бухте готов для использования ВМФ РФ
05 октября 2023, 13:19

Фото: iStock/muhorin

Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Очамчырского района.
Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии. Песков отметил, что все вопросы, которые связаны с дислокацией российских подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны России.

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#минобороны
#рф
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В Европарламенте проголосовали за помощь ЕС Украине
Профильные комитеты ЕП проголосовали за помощь ЕС Украине на 50 млрд евро
05 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.
Отмечается, что за оказание помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов. Все члены Европарламента проголосуют о создании такого фонда в ходе следующей пленарной сессии, которая пройдет 16-19 октября. 

Напомним, ранее власти Украины признали, что диалог с Европейским союзом о получении финансовой помощи и введении ограничений в адрес России дается достаточно сложно. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина обеспечила уровень доверия к институтам, которые были определены вместе с украинскими союзниками, чтобы иметь репутацию честности.

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#сша
#украина
#евросоюз
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Конгресс США обезглавлен: как деньги для Киева стали причиной отставки Маккарти
Палата представителей конгресса США отправила спикера Маккарти в отставку
05 октября 2023, 12:57

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Отставка лидера конгресса США стала беспрецедентным случаем в истории страны. Кевина Маккарти обвиняют в «тайной сделке» с президентом США Джо Байденом. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной отстранения спикера палаты представителей Конгресса США и как это скажется на судьбе Украины.

Маккарти снят с должности


Кевин Маккарти занимал пост спикера палаты представителей Конгресса США. Инициатором его отстранения стал член республиканской партии Мэтт Гетц. В ходе голосования за отстранение спикера высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против. По мнению политолога Юрия Светова, Маккарти пытался усидеть на двух стульях: он хотел быть лидером республиканцев, и в то же время ладить с демократической фракцией палаты представителей. Таким мнением он поделился с изданием «Вечерняя Москва».

Причина отставки Маккарти


В США перестановки в конгрессе стали первыми за всю историю страны. Издание Politico сообщает, что основной причиной отстранения от должности Маккарти стала финансовая помощь Украине. Авторы статьи пояснили, что европейские лидеры и члены республиканской партии США стали чаще выступать против поддержки Киева и его финансирования. Американский политолог Скотт Беннетт назвал отстранение спикера конгресса хорошим знаком, передает РЕН ТВ. Он пояснил, что власти начинают слышать общественность, которая выступает за прекращение поддержки режима Владимира Зеленского, а Маккарти не хотел делать то, «что хотели американские избиратели».

Инициатор отстранения от должности Маккарти Мэтт Гетц обвинил его во лжи. После того, как угроза шатдауна в США миновала, американский президент Джо Байден якобы заключил с Маккарти «тайную сделку».

США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна

Речь идет о соглашении, при котором из бюджета США будут выделены средства для продолжения финансирования Киева, хотя подписанный лидером США временный бюджет не предусматривал средств на нужды Украины. В ходе своего выступления Джо Байден заявил, что республиканцы поддержат Украину отдельным голосованием, что стало неожиданностью для членов фракции. Кроме того, представитель администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что ждет от Маккарти выполнения обязательств по предоставлению денежных средств Киеву, так как промедление может переломить ситуацию на линии фронта.

Реакция России и Украины на отставку Маккарти


В Верховной Раде Украины отставку Маккарти назвали катастрофой.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», — заявила депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе. 

Вероятно, киевские власти опасаются проблем с будущим финансированием со стороны США.
 
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал отставку спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, заявив, что причиной нестабильности в США стала не только угроза шатдауна, но и вопросы финансирования Киева, которые вызывают разногласия среди политических партий. По мнению сенатора, раскол в правительстве США будет нарастать с приближением президентских выборов в 2024 году.

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#сша
#бюджет
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#байден
#рф
#джо байден
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Президент Украины Зеленский прилетел в Испанию
05 октября 2023, 12:34

Владимир Зеленский прибыл в Испанию, чтобы просить помощи в укреплении ПВО.
Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, пишет «РБК-Украина». По его словам, он будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».
 
Особое внимание президент Украины обещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.
 
«Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал Зеленский.
Ранее экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране.

Накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.

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#украина
#испания
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Американский генерал: Байден вырыл себе две ямы на Украине
Генерал Ходжес: Байден допустил две ошибки на Украине
05 октября 2023, 12:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки, противостоя России в украинском конфликте. Об этом Ходжес сообщил в интервью Rzeczpospolita.
Ходжес отметил, что, если бы американский президент сообщил, что цель США — это победа украинских войск, то американцы с большей готовностью поддержали бы Киев. Он добавил, что Байден слишком сильно опасается ядерной угрозы со стороны РФ. Это связано с тем, что  в администрацию Байдена входит множество экс-сотрудников администрации Барака Обамы, которые готовы к диалогу с Россией.

Ходжес подчеркнул, что отсутствие конкретной цели со стороны США в украинском конфликте приводит к сложностям в проведении политики в отношении Киева.

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