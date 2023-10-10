Боррель заявил, что ряд действий Израиля противоречит международному праву

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Ряд действий Израиля против Палестины противоречит международному праву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, по итогам внеочередного заседания Совета МИД ЕС.
«Ряд действий Израиля, таких как отключение воды и электричества, прекращение поставок продовольствия, – все это противоречит международному праву. Ряд действий (Израиля) не соответствует нормам международного права. В этот критический момент реакция на варварские действиям ХАМАС создала такую ситуацию, когда мы должны напомнить о необходимости оставаться в рамках международного права», - прокомментировал ситуацию Боррель.
Ранее Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.
При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
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Евгения Парфентьева