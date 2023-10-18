Боррель заявил о необходимости установить виновных в ударе по больнице Газы

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подчеркнул необходимость выявления и наказания тех, кто стоит за атакой на больницу в секторе Газа.
«Информация, поступающая из больницы Газы, лишь усугубляет ужас этой трагедии, разворачивающейся перед нашими глазами... Снова страдают невинные гражданские. Необходимо четко установить ответственных за это преступление и привлечь их к суду», — написал Боррель в социальной сети.Читайте также:
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Артем Кузьмин