«Боятся больше всего»: Зеленский получил предупреждение о России

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Вооружённые силы Украины и страны Запада боятся полной остановки контрнаступления. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.
«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — сказано в материале.В публикации отмечается, что украинское контрнаступление полностью провалилось и сейчас Киеву нужно убеждать Запад оказывать дальнейшую помощь.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи Киеву является успокоительной пилюлей от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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