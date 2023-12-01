«Боятся»: Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать.
«Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», - прокомментировал ситуацию Лавров на пресс-конференции по итогам заседания.
Напомним, Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.
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