«Боже, храни королеву»: Так Байден завершил свою речь об огнестрельном оружии

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«Боже, храни королеву», - проскандировал Байден и удалился со сцены.
Напомним, ранее Байден очень грубо ответил на вопрос журналиста об украинском досье ФБР. «Почему вы задаете такой тупой вопрос?», - ответил Байден журналисту, который спросил, почему в украинском досье ФБР американский лидер фигурирует как «большой человек».
Ранее «Радио 1» сообщало, что создатель Tesla Илон Маск похвалил новое шоу уволенного с американского телевидения журналиста Такера Карлсона о Дональде Трампе. «Смело», - написал Маск в Twitter.