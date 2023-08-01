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БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
01 августа 2023, 22:44

Фото: iStock/vadimrysev

«Коалиция» во главе с США 10 раз за минувшие сутки нарушила протоколы о деконфликтации в Сирии путем несогласованных с Россией полетов БПЛА, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировал ситуацию Кулить во время брифинга.

Ранее замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии. Также сообщается, что за сутки было выявлено 12 нарушений, касающиеся полетов летательных аппаратов, без предварительного согласования с российской стороной.

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#сирия
#сша
#беспилотник
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В МО Белоруссии опровергли обвинение Польши в нарушении воздушного пространства
В Минобороны Белоруссии заявили, что не допускали нарушение воздушного пространства Польши
01 августа 2023, 21:52

Фото: iStock/Stadtratte

В пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что не нарушали границы воздушного пространства Польши.
Ранее МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами.По словам Варшавы, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - прокомментировали ситуацию представители белорусского ведомства. 

Польша продолжает наращивать военное присутствие на границах с Белоруссией. Не так давно там появились польские снайперы. Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы. Публикация сопровождена подписью о том, как для снайперов характерны терпение и уверенность в себе.

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#белоруссия
#польша
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МИД Польши ждёт от Белоруссии объяснений о нарушении воздушных границ
01 августа 2023, 21:34

Фото: iStock/Evgeny555

МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.
Два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши. МИД страны требует от белорусской стороны объяснений, а также выражает свой протест.

Польские власти считают, что это намеренное вторжение, направленное на эскалацию напряжённости на границе государств.

Минобороны Польши подчеркнуло, что Белоруссия заранее уведомила о том, что будут проводиться учения на вертолётах рядом с границей. Однако они пересекли ей, причём на малой высоте, что помешало сразу распознать их радиолокационными системами.

Кроме того, в ведомстве заявили, что принимают этот инцидент за договорённость Москвы и Минска вести деятельность против Варшавы.

В связи со случившимся, власти Польши приняли решение усилить охрану границы, поэтому к ней будет отправлено больше военнослужащих и боевой техники.

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#мид
#польша
#белоруссия
#вертолёты
#нарушение
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На Украине опровергли план на случай смерти Зеленского
Алексей Данилов заявил, что у Украины нет плана на случай смерти Зеленского
01 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/Collab Media

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского, в эфире телеканал «Рада».
Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае смерти действующего президента Украины Владимира Зеленского, власть в стране перейдет к Верховной Раде. Переход власти определен положением конституции, отметил Княжицкий. Он также добавил, что преемственность Радой позволит избежать «вакуума власти».

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация», - прокомментировал ситуацию Данилов.

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#владимир зеленский
#власть
#смерть
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На Украине запретят петь и слушать русские песни
В Раде зарегистрировали проект, запрещающий играть русскоязычные песни в общественных местах
01 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/cookelma

Сегодня на официальном сайте Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, запрещающий проигрывать песни на русском языке в общественных местах.
«Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», - говорится в пояснении к законопроекту.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на территорию страны. По словам Зеленского, текст законопроекта сперва был отправлен на оценку институтам ЕС.

«Подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся (России - ред.), Республики Беларусь», - написал президент в своей социальной сети.

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#украина
#песня
#законопроект
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Дипломаты и граждане России были эвакуированы спецрейсом из Судана
01 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Россия эвакуировала из Судана часть своих дипломатов и других россиян, потребовавших помощи. Об этом сообщает МИД РФ.
В Судане наблюдается нестабильная военная обстановка. Из-за постоянных столкновений, из города Порт-Судан были вывезены дипломаты ранее переведённого из Хартума российского посольства. Также с просьбой об эвакуации выступили граждане России, находящиеся в стране и желающие вернуться на Родину.

При этом, в ведомстве заявили, что работа консульства России и Порт-Судане продолжается в обычном режиме.

Эвакуированные были доставлены в Москву утром 1 августа в аэродром Чкаловский. Они следовали специальным рейсом военно-транспортной авиации Минобороны.

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#аэродром
#минобороны
#эвакуация
#россияне
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«Никуда не денется»: Байден унизил Зеленского одной фразой
AT: Байден унизил Зеленского заявив, что Украина «никуда не денется» от США
01 августа 2023, 20:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

На саммите НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский принялся возмущаться, что Украину так и не приняли в альянс, однако, Джо Байден ловко поставил его на место одной фразой, пишет колумнист Александер Марковски в American Thinker.
12 июля на саммите НАТО американский лидер пошутил, что Вашингтон «никуда не денется» от Киева, ведь Украина уже «застряла» с США.  

«Когда вассал осмелился повысить голос на хозяев, президенту Байдену пришлось указать ему его место. Говоря недипломатически, вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо», - прокомментировал ситуацию Марковски.  

Западу выгодно, что с ядерной державой сражаются украинцы, а они лишь наблюдают со стороны. Союзник в виде Украины, ведущей вооруженный конфликт с Россией, членам НАТО совершенно не нужен, заключил обозреватель. 

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#владимир зеленский
#джозеф байден
#нато
#украина
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Лидер «Хезболлах» призвал исламскую молодежь наказать осквернителей Корана в Европе
01 августа 2023, 20:36

Фото: istockphoto/Rifky Rachman Safri

Лидер шиитской партии в Ливане «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла призвал молодежь исламских стран взять на себя инициативу и достойно ответить на осквернение священной для мусульман книги Коран в некоторых странах Европы.
Об этом он заявил в своем обращении, которое в прямом эфире транслировал телеканал Al Manar. Шиитский лидер выразил недовольство позицией, которую заняли министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на совещании 31 июля. Он заявил, что их нерешительность разочаровала мусульман.

«Это слабый и недостойный ответ на брошенный провокаторами вызов», — сказал Хасан Насрулла.

Он также добавил, что исламской молодежи не следует дожидаться вялой и запоздалой реакции властей, а взять инициативу в свои руки и наказать осквернителей Корана в европейских странах. Лидер «Хезболлах» назвал публичное сожжение Корана перед посольствами Египта, Ирака и Турции в Копенгагене и Стокгольме агрессией против исламского мира и двух миллиардов мусульман.

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#лидер
#ислам
#европа
#мусульмане
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Россия вновь откроет посольства в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо
01 августа 2023, 20:32

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия в 2023 году возобновит деятельности своих посольств в Экваториальной Гвинее и Баркина-Фасо. Соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Посольства откроются в столицах государств: Малабо (Экваториальная Гвинея) и Уагадугу (Буркина-Фасо). Количество работников, которые будут отправлены в посольства, позднее определит МИД РФ.

Сообщается, что все расходы на восстановление будут взяты из средств федерального бюджета, направленных на содержание консульств РФ.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите Россия-Африка говорил о планах возобновления работы посольств в двух африканских государствах. Он также подчеркнул, что это решение станет большим шагом в развитии отношений России и африканских стран и позволит начать совместную работу в области политики, промышленности, культуры и туризма.

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#россия
#африка
#мид рф
#посольство
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ООН выступила против атак беспилотников на Москву
01 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/Naypong

В офисе генсека ООН выступили против атак беспилотников на Москву и заявили, что они должны быть немедленно прекращены. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.
Он сообщил, что ООН не владеет никакой информацией, но считает, что атаки на жилые дома недопустимы и их необходимо прекратить.

Ранее сообщалось, что атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

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#москва
#бпла
#оон
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