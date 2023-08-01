БПЛА «коалиции» США 10 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

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«Коалиция» во главе с США 10 раз за минувшие сутки нарушила протоколы о деконфликтации в Сирии путем несогласованных с Россией полетов БПЛА, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», - прокомментировал ситуацию Кулить во время брифинга.Ранее замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении воздушного судна России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирии. Также сообщается, что за сутки было выявлено 12 нарушений, касающиеся полетов летательных аппаратов, без предварительного согласования с российской стороной.
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