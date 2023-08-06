БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

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5 августа беспилотные аппараты MQ-9, принадлежащие так называемой «коалиции» США, дважды приближались на опасное расстояние к российским истребителям Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
«В 11:46 у населенного пункта Ракка был замечен близкий маневр между беспилотником MQ-9 от „коалиции“ и самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России. Расстояние между ними было менее 500 метров по вертикали», — подчеркнул Кулить.Читайте также:
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