БПЛА сбросил взрывчатку на электростанцию в Курской области

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26 сентября украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, из-за чего жители семи населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточено 7 населённых пунктов», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что при ЧП никто из местных жителей не пострадал. Ремонтные работы начнутся сразу, как только для этого появится безопасная обстановка, добавил Старовойт.
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