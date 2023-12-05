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Бразилия направила свои войска к границе с Венесуэлой

05 декабря 2023, 15:40
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Власти Бразилии направили дополнительные воинские подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной. Причиной таких действий стала возрастающая напряженность между двумя государствами из-за территориальных разногласий.

Хотя бразильское правительство считает маловероятным вооруженный конфликт между Гайаной и Венесуэлой, вооруженные силы на всякий случай подготовились к такому развитию событий, передает G1. Дополнительные отряды военных и боевая техника прибыли к границе, но приказа о начале военной операции они не получали. Речь идет только о приведении частей в состояние боевой готовности.

Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

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Кипр запретил операции с рублём
Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублём
05 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SSV-Photo

Правительство Республики Кипр предписало всем банкам острова прекратит операции с российским рублем. Об этом пишет издание Politis.
По информации агентства, данная мера была введена властями страны из-за того, что прежде было обнародовано журналистское расследование, которое установило, что на Кипре были  зафиксированы неоднократные нарушения санкционного режима в отношении РФ.

Прежде на территории республики перестали работать карты китайской платежной системы. Также в ноябре был опубликован обзор одного из крупных банков, который оценил влияние связей России и Кипра на экономику республики. Специалисты заявили, что республика зависит от депозита россиян, что может нанести вред стране и ее экономике. 

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Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ушаков: Во время поездки в ОАЭ Путин обсудит вопросы двусторонней торговли
05 декабря 2023, 16:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита 6 декабря в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты обсудит с главами этих государств вопросы двусторонней торговли. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Российский лидер встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет уже вторая их встреча в нынешнем году. Главы государств предметно обсудят вопросы двустороннего торгового сотрудничества, которое сейчас находится на подъеме, сказал представитель Кремля. Он также добавил, что ОАЭ в настоящее время являются основным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В Саудовской Аравии будут обсуждаться вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики, в том числе в рамках ОПЕК .

Также Юрий Ушаков сообщил, что в планах Путина обсуждение с лидерами арабских государств региональных конфликтов. Помимо палестино-израильского конфликта, будет затронута также и спецоперация на Украине. Ушаков  подчеркнул, что это обсуждение не будет иметь никакого отношения к встрече в Джидде, когда в августе нынешнего года в этом саудовском городе состоялись консультации по урегулированию украинского кризиса.

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В Кремле прокомментировали степень готовности России к переговорам по Украине
Песков: Россия готова к мирным переговорам с Украиной
05 декабря 2023, 16:01

Фото: сайт Кремля

Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом. Российская сторона предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим, а не военным путем.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента RTVI. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что главным для Москвы является достижение своих целей и, безусловно, добиваться их было бы предпочтительно средствами дипломатии.

Представитель Кремля также напомнил о прерванном ранее переговорном процессе. Дмитрий Песков подчеркнул, что представители украинской стороны сами признавали, что это было сделано по указке Великобритании. А потом в Киеве переговоры с Россией были запрещены законодательно. Так что ситуация для всех вполне очевидная, заключил пресс-секретарь президента.

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#киев
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Законопроект о признании Азовского моря внутренним водоёмом РФ внесен В Госдуму
05 декабря 2023, 14:27

Фото: istockphoto/Tat'yana Andreyeva

Азовское море получит статус внутреннего водоёма Российской Федерации. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Парламентарий уточнил, что на Азовское море больше не будут распространяться нормы и принципы международного законодательства, так как оно станет исключительно внутренним водоёмом Российской Федерации. Он также подчеркнул, что восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила статус прибрежного государства.

По словам Шеремета, профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект, а депутаты постараются принять документ еще в этом году. Азовское море стало внутренним морем после вхождения в состав РФ в 2022 году Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Ранее это море считалось внутренними водами России и Украины.

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Кремль раскрыл детали поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Песков о визите Путина в Эр-Рияд и ОАЭ: нефтяной рынок всегда на повестке дня
05 декабря 2023, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду отправится с рабочими визитами в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где на повестке дня в том числе окажется нефтяной вопрос. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь отметил, что глава государства в ходе визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двусторонние отношения и ближневосточное урегулирование. Песков подчеркнул, что вопросы нефтяной сферы всегда будут на повестке дня.

Напомним, вчера, 4 декабря, помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Отмечается, что предстоящий визит будет рабочим, в ходе которого планируются переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков выразил надежду на то, что переговоры будут крайне полезными.

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#нефть
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Финляндия начала расследовать возможную поставку дронов в Россию
Таможня Финляндии расследует, как в РФ могли попасть дроны на 2 млн евро
05 декабря 2023, 13:39

Фото: istock / naumoid

Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в РФ товаров, которые попадают под санкции Европейского союза. Сюда входят также 3500 беспилотных летательных аппаратов на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз финской таможни.

«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает издание информацию
Ведомство сообщает, что 2 финские компании занимались поставкой беспилотников и электроники в третьи страны, где их потом доставляли в пункт назначения транзитом через РФ. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в Россию.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует разместить у себя военный контингент США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Разнесём страну как в начале 90-х: политолог Журавлёв раскрыл политическое будущее России
Политолог Журавлёв призвал накачивать пропагандой российскую молодёжь
05 декабря 2023, 13:32

Фото: IStock/macky_ch

У российской молодёжи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. Однако список жертв, на которые готовы молодые люди ради геополитики, ограничен. Об этом говорится в исследовании РАН, РИСИ и ВШЭ.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что российская молодёжь может завести страну не туда через несколько лет. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».  
«Справедливость – великая штука и она в России всегда была востребована. Но справедливость у молодёжи связана с реформами. Они почему-то искренне думают и рассматривают сегодняшний день как нулевую отметку. Это отчасти верно, а отчасти нет. Потому что они сейчас думают как мы в 80-м году, когда нам казалось, что любые реформы – это хорошо, главное, чтобы не было как есть. Они по молодости и отсутствия жизненного опыта верят, что любые реформы – это хорошо, и разумные, и не разумные, и в этом их опасность для общества. Если реформы станут их средством и целью, то мы разнесём страну опять, как в начале 90-х», — сказал Журавлёв.
По словам политолога, ситуация в России может сменить уже через один президентский срок, то есть через шесть лет. Чтобы не допустить этого, нужно создавать институты, в которых молодых людей будут учить пропаганде и жизни.
«Нужно создавать институты или модернизировать существующие, в которых до молодёжи могли бы доносить их реальную задачу и политику. С одной стороны пропаганда, с другой – включение их в процесс не на первых ролях, чтобы они набили шишки и поняли, как все непросто. Если ничего не предпринять, то у нас всего один президентский срок. Если что-то предпринять, то мы бесконечны во времени», — добавил эксперт.
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#молодёжь
#политика
#ссср
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Iltalehti: Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США
05 декабря 2023, 12:52

Фото: istockphoto/sezer ozger

Доцент Хельсинкского университета политолог Йонас Бэкман считает, что причиной закрытия КПП на границе с Россией были вовсе не проблемы с мигрантами. На самом деле, полагает он, границу закрыть потребовали в НАТО.
Совсем неслучайно Брюссель и Вашингтон в один голос назвали введенные ограничения абсолютно обоснованными. Эксперт считает, что все дело в американских планах по созданию на территории Финляндии военной базы. По его словам, уже готов черновой вариант договора DCA (Defence Cooperation Agreement) — соглашения об оборонном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном, передает финское издание Iltalehti.

«Нам нужен диалог, а финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими», — возмущается эксперт.

Он назвал происходящее в стране «военным психозом» и с сожалением констатировал, что власти окончательно ушли от политики добрососедства.

По информации издания, Военно-воздушные силы США намерены взять в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят истребители F-35 финских ВВС.

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Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Киеву
Конгресс США с 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Киеву
05 декабря 2023, 12:50

Фото: istock / Andrii Atanov

Конгресс Соединенных Штатов Америки после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине. Об этом сообщает РАИ Новости.

Отмечается, что дату рассмотрения законопроекта о финансовой помощи Украине все еще не утвердили. 

До этого глава США Джо Байден запросил 106 млрд долларов в качестве помощи Украине и Израилю, но получив поддержки в Конгрессе. При этом, глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги является частью ранее одобренных средств.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в случае отсутствия денег ​для поставок вооружения Киеву, Штаты окажутся не в состоянии продолжать поставлять оружие.

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