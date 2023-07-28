Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина Черкасова

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Верховный суд Бразилии счел необоснованным запрос министерства юстиции США об экстрадиции гражданина России Сергея Черкасова. В настоящее время он отбывает 15-летний срок в бразильской тюрьме зп шпионаж в пользу иностранного государства и мошенничество.
В марте 2023 года Минюст США заочно предъявил Сергею Черкасову ряд обвинений, включая шпионаж, мошенничество с банковскими картами, подделку документов. Однако само сочетание «шпион-мошенник» вызывает немало вопросов, так как как американские власти и ранее были известны тем, что вылавливали россиян по всему миру и старались осудить их по надуманным обвинениям, чтобы создать обменный фонд для вызволения из российских тюрем американцев, совершивших реальные преступления.
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