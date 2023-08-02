Бразилия выступает против расширения БРИКС

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Бразилия стала главным противником расширения БРИКС среди стран-участниц.
Информагентство Reuters пишет, что претензии Бразилии связаны с нежеланием превращения БРИКС «в нечто другое». Страна считает, что нужно сохранить сплоченность группы. Бразильское правительство считает, что расширение БРИКС должно происходить постепенно, обеспечивая региональный баланс. Также роли всех нынешних стран-участниц должны сохраниться.
В Бразилии уверены, что другие страны могут принимать участие в мероприятиях БРИКС и без полноправного членства.
При этом страна понимает необходимость уступить и не собираются блокировать расширение БРИКС.
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
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В Бразилии уверены, что другие страны могут принимать участие в мероприятиях БРИКС и без полноправного членства.
На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
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Мария Фирсова