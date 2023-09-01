Breitbart: Отставка британского министра обороны Уоллеса является плохой новостью для Украины

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Отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса является крайне неприятной новостью для Украины, так как с его уходом Киев лишается одного из своих ближайших союзников.
Об этом пишет британское издание Breitbart. В публикации указано, что на протяжении всего своего срока пребывания на посту главы оборонного ведомства, то есть в течение четырех лет, Уоллес курировал «военную реакцию» Британии на украинский конфликт. В своем заявлении об уходе с должности он также призвал увеличить финансирование британских вооруженных сил, так как он уверен, что в ближайшее десятилетие мир станет «менее безопасным и стабильным».
На посту министра обороны Уоллеса сменит бывший министр энергетики британского правительства Грант Шаппс, являющийся давним и верным союзником премьер-министра Риши Сунака. Обозреватели издания полагают, что кадровые перестановки в кабинете министров связаны с выборами, запланированными на следующий год.
Что касается Уоллеса, то он заранее сообщил о своем намерении оставить пост главы Минобороны и добавил, что в предстоящей жизни вне политики с удовольствием поработал бы барменом.
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На посту министра обороны Уоллеса сменит бывший министр энергетики британского правительства Грант Шаппс, являющийся давним и верным союзником премьер-министра Риши Сунака. Обозреватели издания полагают, что кадровые перестановки в кабинете министров связаны с выборами, запланированными на следующий год.
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Александр Бойцов