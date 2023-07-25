БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире

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БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании представителей стран БРИКС, сообщили в пресс-службе СБ РФ.
«БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», - прокомментировал ситуацию Патрушев.
Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.
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