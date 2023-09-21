Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию

Фото: Мособлдума
Во время осенней сессии Мособлдума продолжит работу по поддержке участников спецоперации и их семей и будет оперативно менять законодательство. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Это наш безусловный приоритет. Также предусмотрим в проекте бюджета средства на реабилитацию участников СВО в центре «Ясенки». Уже 67 участников специальной военной операции получили там помощь. Важно оснащать центр технически, закупать новое оборудование и тренажёры. На эти цели из подмосковного бюджета уже выделено порядка 36 млн рублей», – пояснил Брынцалов.Не обойдут депутаты стороной также вопросы социального и экономического характера.
«Например, сегодня мы расширили перечень направлений для импортозамещения в регионе и подготовили законодательную инициативу о сохранении льгот по земельному налогу для резидентов особых экономических зон при разделе или объединении участков. В предыдущие сессии мы принимали законы в этой части – это и земля за рубль, и налоговые льготы. Далее продолжим работу с предпринимателями», – добавил спикер Мособлдумы.По словам Брынцалова, в летние месяцы депутаты встречались с жителями, проводили приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. Они собирали наказы для включения в бюджет на новый финансовый год.
В ближайшее время бюджет поступит в региональный парламент. Все комитеты и фракции будут работать над ним вместе с правительством Подмосковья.
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии Мособлдумы
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