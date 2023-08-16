Брынцалов вошёл в топ-3 июльского медиарейтинга глав региональных парламентов

Генерал-майор запаса и президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович заявил РИА Новости, что в Косово и Метохии сейчас происходит то же, что и с русскими в Донбассе с 2014 года: албанцы, с поддержкой США, ведут против сербов аналогичные действия, какие киевский режим вел против русских в Украине.