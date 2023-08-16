Брынцалов вошёл в топ-3 июльского медиарейтинга глав региональных парламентов

Фото: Мособлдума
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял третье место в медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы.
Медиарейтинг глав региональных заксобраний за июль составила компания «Медиалогия». Лидерами стали Владимир Константинов (Крым), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область).
Как указано в пояснении, Брынцалов сообщил, что в этом году в Московской области построят пять разноуровневых и 14 одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути.
Он также рассказал, что депутаты Мособлдумы согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность зампреда правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Помимо этого, Брынцалов выступил с отчётами перед жителями Балашихи и Реутова о проделанной за полтора года работе в качестве депутата.
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Как указано в пояснении, Брынцалов сообщил, что в этом году в Московской области построят пять разноуровневых и 14 одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути.
Помимо этого, Брынцалов выступил с отчётами перед жителями Балашихи и Реутова о проделанной за полтора года работе в качестве депутата.
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Лора Луганская