Брынцалов занял второе место в сентябрьском медиарейтинге глав парламентов российских регионов

Фото: Мособлдума
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял второе место в сентябрьском медиарейтинге глав законодательных органов российских регионов, который подготовила компания «Медиалогия».
Лидером рейтинга в сентябре стал председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов, третье место занял Евгений Люлин (Нижегородская область).
Как сказано в пояснении к рейтингу, Брынцалов посетил церемонию вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также председатель Мособлдумы поддержал кандидатуры членов правительства региона, представленные губернатором. Помимо этого, Брынцалов сообщил, что для жителей пострадавших от взрыва газа квартир в Балашихе предусмотрены федеральные выплаты. Также он объявил, что в Подмосковье разведение племенной птицы добавили в перечень для развития импортозамещения.
В аналогичном августовском медиарейтинге Брынцалов занял шестое место.
Читайте также:
Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации
Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе
Как сказано в пояснении к рейтингу, Брынцалов посетил церемонию вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также председатель Мособлдумы поддержал кандидатуры членов правительства региона, представленные губернатором. Помимо этого, Брынцалов сообщил, что для жителей пострадавших от взрыва газа квартир в Балашихе предусмотрены федеральные выплаты. Также он объявил, что в Подмосковье разведение племенной птицы добавили в перечень для развития импортозамещения.
Читайте также:
Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
Жильцы разрушенного дома в Балашихе получат денежные компенсации
Брынцалов выразил соболезнования в связи с трагедией в Балашихе
Лора Луганская