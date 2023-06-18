Британцы попросили Абрамовича не передавать деньги ВСУ

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Читатели DM поддержали решение миллиардера Абрамовича не передавать деньги Украине с продажи «Челси»
Жители Великобритании возмутились попытками королевского правительства обязать миллиардера Романа Абрамовича деньги с продажи лондонского клуба «Челси» передать на нужды Вооружённых сил Украины. Слова комментаторов приводит РИА Новости.
По мнению читателей портала Daily mail, такой призыв правительства становится посягательством на частную собственность бизнесмена.
Кроме того, комментаторы напомнили, что Владимир Зеленский и так получает миллиарды долларов военной от Запада.
Ранее стало известно, что со сделки бизнесмен получил более двух миллиардов евро. При этом британское правительство выступило за перевод этих денег на нужды Киева в зоне спецоперации.
По мнению читателей портала Daily mail, такой призыв правительства становится посягательством на частную собственность бизнесмена.
«Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака», — отметил пользователь с ником Etty Obz.
Кроме того, комментаторы напомнили, что Владимир Зеленский и так получает миллиарды долларов военной от Запада.
Ранее стало известно, что со сделки бизнесмен получил более двух миллиардов евро. При этом британское правительство выступило за перевод этих денег на нужды Киева в зоне спецоперации.
Андрей Гаврилов