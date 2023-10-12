Британия намерена направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье

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Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье для наблюдательных полётов над Израилем.
Отмечается, что такие меры предприняты в знак поддержки Израиля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили палестино-израильский конфликт, во время телефонного разговора.
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«Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника», — приводит РИА Новости сообщение газеты Times, которая ссылается на свои источники.
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Мелисса Тимофеева