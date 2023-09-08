Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией

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Офис премьер-министра страны Риши Сунака сообщил, что Великобритания для слежки за действиями РФ в Черном море направит в регион свои самолеты.
Нарушения госграницы допущено не было. Российские Су-27 перехватили над Чёрным морем приближающиеся летательные аппараты.
Ранее истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем 2 патрульных самолета НАТО, которые направлялись в сторону границы РФ
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Екатерина Коршунова