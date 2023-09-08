Британия направит самолеты в регион Черного моря для слежки за Россией

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД Украины ждет от Китая разъяснений в связи с визитом в ДНР группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан из Китая. Об этом Николенко написал на своей странице в социальной сети.