Британия обвинила Иран в поставках боеприпасов России для СВО

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По словам главы внешнеполитического ведомства Великобритании, взамен на боеприпасы Россия якобы передает Ирану продвинутые военные технологии и предоставляет консультации. Также Клеверли утверждает, что Россия, по-видимому, финансово поддерживает Иран.
Ранее постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций (ООН) Барбара Вудворд призналась во время заседания Совета Безопасности ООН, что британская армия использовала бронебойные снаряды с обедненным ураном на протяжении десятилетий.