Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе

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Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.
По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками. Он также призвал всех не торопиться с выводами и дождаться подробных независимых данных об этой трагедии.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».
Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».
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Екатерина Коршунова