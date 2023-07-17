Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой

Фото: iStock/AlexLMX
Великобритания включила в санкционный список министра просвещения РФ Кравцова и министра культуры РФ Любимову
Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».
Читайте также:
Британия ввела санкции против зампреда правительства Московской области Духина
Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против РФ
Под санкции ЕС попали генерал-полковник Лапин и «ЧВК Вагнер центр»
Екатерина Коршунова