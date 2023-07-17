Британия ввела санкции против зампреда правительства Московской области Духина

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Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.
Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».
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