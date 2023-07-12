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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине

12 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/nevenmn

В канцелярии британского премьера Риши Сунака заявили, что сегодня Украина узнает гарантии безопасности, которые ей предоставят страны G7.

Сообщается, что будет подписана совместная декларация, в которой будут согласованы гарантии для Украины. Об этом сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime.

По информации портала, декларация может предусматривать гарантии долгосрочной военной поддержки Киева со стороны членов объединения. В нее также войдут гарантии по обучению украинских солдат, поставки вооружений.

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#Украина
#Британия
#декларация
#гарантии
#военная поддержка
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NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
12 июля 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Alexyz3d

В среду, 12 июля, КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны.
По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения, передает ТАСС.

Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал действия КНДР недопустимыми и указал на то, что они угрожают миру и безопасности региона и всего международного сообщества.

Также Мацуно отметил, что ракета упала в 250 километрах от острова Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба, связанного с запуском, на текущий момент не зафиксировано.

Отмечается, что это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР с начала нынешнего года.

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#кндр
#япония
#ракета
#запуск
#безопасность
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Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
12 июля 2023, 07:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Известно, что визит главы российского дипломатического ведомства в Индонезию продлится до 14 июля.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном. 
По информации ведомства, одной из целью переговоров станет обсуждение вопросов, связанных с укреплением позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будет уделено внимание вопросам безопасности и сотрудничества. 

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#Лавров
#МИД РФ
#Индонезия
#АСЕАН
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Le Monde: Французских инструкторов, обучающих солдат ВСУ, не волнует их дальнейшая судьба
12 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Обозреватель французской газеты Le Monde Элиз Венсан завила, что французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба бойцов ВСУ.
В своей статье обозреватель рассказала о том, что обучение украинских солдат длится пять дней. Затем, проводится церемония проводов украинцев на возможную гибель. 

Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним  станет.
Уточняется, что полигон, на котором тренируют украинских солдат находится в Польше. При этом, обучение проводят французские военнослужащие. 

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#ВСУ
#Украина
#потери
#обучение ВСУ
#Франция
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Полковник Чмутин: место применения ВСУ кассетных бомб станет зоной повышенной опасности
12 июля 2023, 07:47

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Территории, которые ВСУ атакуют кассетными бомбами, будут относиться к зонам повышенной опасности. Об этом изданию URA.RU рассказал ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН), полковник запаса Юрий Чмутин.
Полковник отметил, что взрывается только часть бомб, вылетающих из той или иной кассеты, которую ВСУ будут сбрасывать с самолета или посредством артиллерии.

«Как посчитать, сколько взорвалось, а сколько нет? Есть процент неразорвавшихся снарядов, они потом остаются. Тем более один такой снаряд кассетных бомб охватывает площадь практически в три футбольных поля», — отметил Чмутин. 

По словам эксперта, затем на эту территорию нужно необходимо отправить саперов для разминирования, которые будут подробно, шаг за шагом искать неразорвавшиеся снаряды, подрывать их и вывозить.

В итоге, по словам Чмутина, даже если боевые действия прекратятся, накрытые кассетными боеприпасами территории так и останутся землями повышенной опасности.

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#ВСУ
#кассетные боеприпасы
#эксперты
#СВО
#Юрий Чмутин
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Четырех детенышей краснокнижных нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
12 июля 2023, 07:34

Фото: istockphoto/andreigilbert

В Ладожское озеро выпустили четырех детенышей краснокнижных нерп. Они находились в реабилитационном центре с апреля, когда были найдены в разных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Все маленькие нерпы на момент обнаружения находились в крайне истощенном состоянии, а также у них было диагностировано обезвоживание и заражение паразитами, передает сетевое издание «Российская газета». Малышей поместили в специализированный Центр реабилитации морских млекопитающих в Репино. Там маленькие нерпы прошли курс лечения и окрепли. Посчитав, что животные готовы к самостоятельной жизни, сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы и городского «Водоканала» выпустили их на волю, в Ладожское озеро.

Как рассказал основатель фонда Вячеслав Алексеев, на данный момент вес каждой нерпы составляет от 15 до 18 килограммов, и это оптимальный вес для жизни в дикой природе. Все нерпята получили имена в зависимости от места, где они были найдены. Так, маленькая самка Бурная была обнаружена в речке Бурная, нерпенка Кирика нашли неподалеку от домов жители деревни Кириково, самый ранний из найденных нерпенок Невский был обнаружен в районе Невского лесопарка, а малыш Коккорев — около деревни Коккорево.

По словам Вячеслава Алексеева, сотрудники реабилитационного центра старались не допустить, чтобы детеныши нерпы слишком привязывались к человеку. Важно было сохранить их дикими. Это будет гарантией того, что животные смогут прокормиться и выжить в естественной среде.

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#нерпа
#детеныш
#ладожское озеро
#центр
#животное
#фонд
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В США инициировали поправки о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву
12 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила США выйти из НАТО и прекратить помощь Киеву. Об этом она сама написала в своем Twitter.
Она подготовила коррективы в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год, в том числе предписывающих президенту Джо Байдену начать процесс выхода страны из НАТО, а также приостановить выделение помощи Киеву до завершения украинского конфликта. Кроме того, Грин предложила запретить поставки Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Ранее спецкомитет Палаты представителей провёл слушания по так называемому Закону о национальной обороне, который предусматривает выделение $886 млрд на военные нужды США.

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#США
#Украина
#Конгресс США
#Марджори Грин
#оборонный бюджет
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WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО
12 июля 2023, 07:19

Фото: сайт Кремля

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе.
Один из высокопоставленных лиц США сообщил в ходе беседы с журналистами о том, что члены делегации Штатов пришли в ярость из-за публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Twitter. Об этом пишет издание The Washington Post.

Накануне, украинский лидер разместил на странице в своей сети сообщение, что возмущен тем, что НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Украины в альянс на саммите. Он также заявил, что неопределенность союзников демонстрирует слабость. 
 
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#Зеленский
#НАТО
#США
#Украина
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Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
12 июля 2023, 06:36

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В восьмидесятую годовщину Волынской резни сейм Польши принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании вины Украиной . Об этом сообщает сайт нижней палаты польского парламента.
По данным польских СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма. Все они проголосовали за принятие документа.

В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» украинских националистов, в результате которого погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь такой же судьбы.

Напомним, ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принести извинения за Волынскую резню, по его мнению, это положительно повлияет на отношения Украины и Польши. Слов «Извините, пожалуйста, мы просим прощения» полякам от Зеленского, по мнению Ясина, было бы вполне достаточно.

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#Польша
#Украина
#сейм
#Волынская резня
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РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
12 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/3DSculptor

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на национальное Минобороны, пишет РИА Новости.
Ведомство предупредило все находящиеся в потенциальном районе падения ракеты японские рыболовецкие суда о необходимости «соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения».

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство Японии по линии посольства в Пекине выразило официальный протест властям КНДР  в связи с произведенным запуском. «Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы», — добавил он (цитата по ТАСС).

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#КНДР
#Япония
#Японское море
#баллистические ракеты
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