Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине

Фото: iStock/nevenmn
В канцелярии британского премьера Риши Сунака заявили, что сегодня Украина узнает гарантии безопасности, которые ей предоставят страны G7.
По информации портала, декларация может предусматривать гарантии долгосрочной военной поддержки Киева со стороны членов объединения. В нее также войдут гарантии по обучению украинских солдат, поставки вооружений.
Читайте также:
Минобороны ФРГ: Германия не станет поставлять крылатые ракеты Украине
Франция поставит Украине 50 ракет, которые интегрируют под самолёты советского образца
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
Анастасия Крестьянова