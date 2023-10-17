Британские корабли выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля

Фото: iStock/TebNad
Корабли ВМС Великобритании выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом сообщили в Минобороны Британии.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Британия намерена направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье
Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS
В Газе сообщили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
Екатерина Коршунова