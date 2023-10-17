Британские корабли выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля

Замглавы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов. Об этом Воронцов сообщил на заседании Первого комитета ГА ООН.