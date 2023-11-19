Британский политик Эшкрофт: Россия присоединит Украину по частям. 

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Россия вполне может присоединить всю Украину по частям, если НАТО откажется принять ее в свои ряды. Такое мнение высказал британский политик Майкл Эшкрофт.
Как считает политик, НАТО и западные партнеры предают Украину тем, что тянут с ее приемом в ряды альянса. Киеву было обещано рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО как можно скорее, но на деле бесконечные проволочки в конце концов приведут к тотальному разгрому ВСУ, заключил Эшкрофт.
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