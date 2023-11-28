Британский премьер Риши Сунак сорвал встречу с греческим коллегой Мицотакисом

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник, 28 ноября, встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом за несколько часов до того, как она должна была состояться.
Что касается скульптур Парфенона, то позиция Греции по этому вопросу хорошо известна, заявил Мицотакис. Греция десятилетиями добивается возвращения скульптур в страну, называя их неотъемлемой частью национального достояния, заявляя, что не было никакого разрешения на вывоз древних статуй из страны. Британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 год лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые позже выкупил Британский музей.
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