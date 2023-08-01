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Британский премьер Сунак призвал немедленно освободить Кара-Мурзу*

01 августа 2023, 00:06

Фото: iStock/8213erika

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить осужденного в России публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан физлицом-иноагентом). Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.

Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.

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#великобритания
#иностранный агент
#журналисты
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Буркина-Фасо и Мали предупредили о последствиях вторжения в Нигер
AFP: Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление о том, что всякое вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны обеим странам
01 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением касательно мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой страны или вторжение на ее территорию, передает 31 июля французское агентство Франс-Пресс (AFP).
Ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило мятежникам в Нигере военными мерами при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. По словам главы комиссии Омара Алье Туре, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.

Напомним, что 27 июля нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Также по всей стране был объявлен комендантский час. При этом президент Базум отказался уходить в отставку, несмотря на оказываемое на него давление.

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#нигер
#африка
#мали
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Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС
31 июля 2023, 23:33

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании его страны присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД данной южноамериканской республики Рохелио Майту.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Напомним, что в прошлом году БРИКС объявил о намерении расширить число стран-участников, чтобы сделать организацию более всеохватывающей.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что БРИКС как объединение «дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки».

В свою очередь, шерпа председательствующей сейчас в БРИКС Южно-Африканской республики Анил Суклал считает, что расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит в себя более 50 стран. Он также указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты, и заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось.

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#индия
#бразилия
#китай
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Великобритания ввела санкции против судебных лиц, приговоривших Кара-Мурзу* к заключению
31 июля 2023, 20:27

Фото: iStock/syahrir maulana

Великобритания ввела новые санкции против шести участников судебного разбирательства по делу Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщает правительство страны.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.

Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.

Также уточняется, что Кара-Мурза* является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США.

*признан Минюстом РФ иноагентом 

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#санкции
#великобритания
#приговор
#арест
#тюрьма
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Зеленскому все еще не хватает западной помощи
Зеленский заявил, что в условиях СВО, Украине не хватает западной помощи
31 июля 2023, 19:05

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает западной помощи, в условиях специальной военной операции, в интервью бразильскому изданию O Globo.
«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - пожаловался Зеленский.

При этом, Вашингтон передаст Киеву грант в 1,25 миллиарда долларов, который планируют использовать для выплаты заработных плат и социальной помощи. Отмечается, что за 2023 года Соединенные Штаты уже выделили 8,45 миллиарда долларов на помощь Украине.

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#владимир зеленский
#сша
#помощь
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Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Бразилии
31 июля 2023, 18:56

Фото: iStock/blinow61

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей заинтересованности во встрече со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ради чего он готов отправиться в Бразилию. Об этом Зеленский сообщил в интервью газете O Globo.
«Я очень хотел бы с ним встретиться. Если мы не встречаемся с президентом это говорит, что что-то не в порядке с нашими народами. И я не понимаю, почему мы не встречаемся, это неправильно», - заявил Зеленский.

В оправдание своего бразильского коллеги Зеленский заявил, что Лула да Силва не мог приехать на Украину из-за боевых действий. Таким образом, украинский лидер заявил, что сам лично готов отправиться в Бразилию для встречи с президентом Бразилии.
 
При этом бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По его мнению, мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.

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#сми
#лидер
#мир
#зеленский
#переговоры
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Мексика не будет участвовать в переговорах по Украине без России
31 июля 2023, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине в Саудовской Аравии без присутствия России. Об этом РИА Новости сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Он уточнил, что искать решение должны обе страны-участницы конфликта. Если Россия и Украина совместно созовут другие страны, то только в этом случае Мексика приедет и примет участие в переговорах.

Также Лопес Обрадор добавил, что эта война выгодна только военной промышленности. В остальном она негативно влияет и на политику, и на экономику, и, к тому же, стоит множества человеческих жизней.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует организовать переговоры о конфликте на Украине. Приглашены 30 стран, среди которых нет России, которая является непосредственным участником событий.

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#украина
#россия
#конфликт
#переговоры
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Депутат Чепа прокомментировал совместные учения Индии и США
31 июля 2023, 17:49

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что совместные учения Индии и США не отразятся негативно на отношениях Нью-Дели с Москвой.
«Это суверенное право каждой страны. Мы не вмешиваемся в это. Подобные учения не означают, что сильно поменяются отношения России и Индии. Индия имеет право сама проводить учения своих войск, тем более на Аляске. Если на Аляске, значит, явно Индия проверяет свои войска в районе американских земель», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чепа.

Известно, что совместные учения Индии и США будут проходить с 25 сентября по 8 октября.

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#политика
#индия
#сша
#учения
#армия
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Украинское зерно будет экспортироваться через порты Хорватии
31 июля 2023, 17:40

Фото: iStock/elena_larina

Хорватия откроет доступ в свои порты для украинских судов, экспортирующих зерно. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Уточняется, что использоваться будут хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.

Министр добавил, что Киев будет работать над созданием эффективных маршрутов, чтобы в полной мере воспользоваться предоставленной возможностью.

Ранее сообщалось, что Украина попросила Евросоюз покрыть дополнительные расходы в размере 30-40 долларов на перевозку зерна.

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#зерно
#украина
#хорватия
#экспорт
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Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
NYT: США приглашены на переговоры по Украине, инициированные Саудовской Аравией
31 июля 2023, 17:29

Фото: iStock/Diy13

Королевство Саудовская Аравия пригласила на переговоры по Украине Соединенные Штаты Америки, сообщает The New York Times.
«Были приглашены несколько стран, среди них Соединенные Штаты и европейские государства, а также Бразилия, Китай и Индия», - прокомментировали ситуацию в издании.  

При этом, кто из дипломатов будет представлять свои страны – пока неизвестно.  

Переговоры должны состояться в конце недели. 

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС.

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#сша
#украина
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