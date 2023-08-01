Британский премьер Сунак призвал немедленно освободить Кара-Мурзу*

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал освободить осужденного в России публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан физлицом-иноагентом). Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза*, являющийся к тому же подданным Великобритании и имеющий вид на жительство в США, был приговорён к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков про российскую армию. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение семи лет. Последние два пункта продолжат действие после освобождения политика из колонии.
Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.
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Британское правительство, в связи с этим, ввело санкции против шести судей и судебных лиц, которые вели это дело. Так, в список попали: судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, свидетель-эксперт Данила Михеев.
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Артем Путинцев