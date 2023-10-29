Британский журналист Стэнли: Шайка клоунов ведет США к краху

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Нынешние политики США напоминают шайку клоунов, ведущих свою страну к краху. Об этом заявил обозреватель британского издания Telegraph Тим Стэнли.
В частности, отметил обозреватель, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказ республиканцев идти на компромиссы».
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