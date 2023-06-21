Британский генерал Рэдфорд: Лондон рискует лишиться позиции в НАТО из-за армии

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Британия может потерять лидирующую позицию в НАТО, если не увеличит количественную численность своей армии
Великобритания рискует утратить свою доминирующую роль в НАТО, если не примет мер по расширению численности своих вооруженных сил, предупредил Тим Рэдфорд, занимающий пост заместителя верховного командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
«Мне кажется, что наши британские военные силы недостаточно многочисленны. <...> Мы занимаем сильную позицию в рамках НАТО. Меня беспокоит, что не вкладываясь достаточно, не развивая нашу оборонную индустрию и не проявляя активного лидерства, мы можем утратить эту роль», — выразил свою озабоченность генерал в разговоре с британским изданием Telegraph.Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставках боеприпасов России, которые, как предполагается, используются в ходе спецоперации на территории Украины.
Артем Кузьмин