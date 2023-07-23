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Только полная победа России и смена политического режима на Украине смогут завершить конфликт между странами. Об этом сообщил британский политик и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он заявил, что не верит в завершение Путиным СВО без полного достижения её целей.
Кроме того, он добавил, что Киев ни при каких условиях не пойдёт на мирные переговоры с Россией.
Ранее сообщалось, что бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о намерениях Польши начать операцию против Белоруссии из-за неминуемого поражения Украины.
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Кроме того, он добавил, что Киев ни при каких условиях не пойдёт на мирные переговоры с Россией.
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Анастасия Чинкова