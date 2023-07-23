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Британский политик Галлоуэй заявил об условиях завершения СВО

23 июля 2023, 14:50

Фото: iStock/eltoro69

Только полная победа России и смена политического режима на Украине смогут завершить конфликт между странами. Об этом сообщил британский политик и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он заявил, что не верит в завершение Путиным СВО без полного достижения её целей.

Кроме того, он добавил, что Киев ни при каких условиях не пойдёт на мирные переговоры с Россией.


Ранее сообщалось, что бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о намерениях Польши начать операцию против Белоруссии из-за неминуемого поражения Украины.

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#СВО
#Россия
#Украина
#конфликт
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Немецкий политик Гердт: Страны Запада используют Украину для самоуничтожения славян
23 июля 2023, 14:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Финансовые и политические элиты США и Великобритании сделали из Украины плацдарм для уничтожения славянского народа. С таким заявлением выступил бывший депутат бундестага, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, англосаксы спровоцировали украинский конфликт, столкнули между собой Россию и Украину, чтобы заставить братские народы убивать друг друга, передает РИА Новости. Немецкий политик считает, что американские и британские элиты вполне осознанно и умышленно создали на Украине плацдарм для тотального самоуничтожения славянской расы. И продолжают подпитывать конфликт бесконечными поставками вооружений, в то время, как Украина, словно наркоман, выпрашивает очередную порцию помощи для ВСУ.

По мнению Гердта, вооруженное противостояние на Украине может быть прекращено в течение одного дня в случае смены власти в Соединенных Штатах.

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#гердт
#политик
#украина
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#элита
#сша
#великобритания
#конфликт
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Американский адмирал Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море
23 июля 2023, 13:58

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Американские военные корабли могут сопровождать суда с зерном в Черном море и, в случае угрозы, открывать огонь по кораблям ВМФ России. Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМФ США Джеймс Ставридис.
Он в свое время участвовал в операции «Твердые намерения» по конвоированию танкеров с нефтью в Персидском заливе во время ирано-иракской войны и полагает, что аналогичную тактику можно применить при сопровождении грузов с зерном, передает американское издание Foreign Policy. Адмирал уверен, что у США, Турции и Румынии достаточно совместных сил для осуществления такого конвоирования.

Ранее министерство обороны России заявило, что после прекращения действия зерновой сделки все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как возможные перевозчики военных грузов. Представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что США не планируют направлять в Черное море военные корабли для сопровождения гражданских судов.

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#черное море
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#украина
#вмф
#суда
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Власти Польши оспорили исторический факт, высказанный Владимиром Путиным
23 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/ffikretow

Президент России Владимир Путин напомнил польскому правительству о том, что Сталин в 1945 году «подарил» им немецкие территории. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Путин назвал такие города как Гданьск и Щецин, однако такое заявление вызвало бурю негативных эмоций в Правительстве страны. Премьер-министр Матеуш Моравецкий оспорил этот исторический факт, назвав Сталина преступником, и даже пригрозил России вызовом посла в Министерство иностранных дел Польши.  

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер завил, что Польша получит часть территорий Западной Украины. Также он предположил, что действия Польши могут привести её к конфликту с остальными странами Европы, что повлечёт за собой развал Евросоюза.

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#Польша
#Россия
#территории
#Сталин
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Лукашенко раскрыл цель плана приема Украины в НАТО «по частям»
23 июля 2023, 13:08

Фото: сайт Кремля

В последнее время союзники киевского режима обсуждают идею приема Украины в НАТО «по частям». На встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью такого плана является отрыв от Украины ее западных территорий.
Белорусский лидер пояснил, что разговоры о постепенном, поэтапном вхождении Украины в Североатлантический альянс — не более чем дымовая завеса. Подобный план подразумевает отрыв западных украинских областей и под видом принятия в НАТО их присоединение к Польше, передает РИА Новости. Это стало бы своеобразной наградой полякам за их активное участие в операциях против российских войск.

Александр Лукашенко отметил, что подобные планы по расчленению Украины неприемлемы для Союзного государства. Аппетиты поляков давно известны, но их желанию «оттяпать» часть соседней страны не суждено сбыться. Президент Белоруссии добавил, что если жителям Западной Украины потребуется поддержка, они ее получат.

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#украина
#польша
#президент
#Лукашенко
#Путин
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Лукашенко рассказал Путину, что его начали напрягать "вагнеровцы"
23 июля 2023, 13:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву.
Лукашенко добавил, что Белоруссия не рассматривает возможности переброски отряда Пригожина на Запад, поскольку у его представителей негативный настрой.

Ранее сообщалось, что в Стрельне под Санкт-Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко. Российский президент сразу заявил о провале украинского контрнаступления, а его белорусский коллега указал на то, что с этого момента уже можно просчитать реальные потери Вооружённых сил Украины.

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В Стрельне под Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко

 На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления
#Путин
#Лукашенко
#встреча
#Вагнер
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На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления
23 июля 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление имеет место быть, но оно уже провалилось. Белорусский лидер в свою очередь рассказал о рекордном количестве подбитой и уничтоженной западной техники в ходе одного боя.
Лукашенко добавил, что теперь есть возможность оценить реальные потери украинской стороны, уточнив, что по его данным в ходе одного боя были уничтожены 15 танков Leopard, поставленных Германией, и около 20 американских БМП Bradley. Российский президент согласился, что за один день, пожалуй, такого количества западной техники еще не уничтожали, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии показал Владимиру Путину привезенную с собой карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он уточнил, что отдельные части армии Польши располагаются в 40 километрах от Бреста. Другая польскаяя бригада дислоцирована в 100 километрах от Гродно.

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#Путин
#Лукашенко
#контрнаступление
#техника
#граница
#польша
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В Стрельне под Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко
23 июля 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне, что в окрестностях Санкт-Петербурга.
Ожидается, что во время переговоров лидеры союзных стран обсудят насущные вопросы последующего развития российско-белорусских отношений, решение задач по укреплению стратегического партнерства и союзничества, а также расширение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик двух стран. Он отметил, что совместные планы реализуются даже более высокими темпами, чем ожидалось.

Кроме официальной части переговоров, Владимир Путин анонсировал также неформальные встречи президентов сегодня и завтра.

До этого Путин и Лукашенко встречались 9 июня. Тогда саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции президента России Бочаров Ручей.

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#Лукашенко
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#встреча
#петербург
#стрельна
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ЛДПР готовит законопроект о введении госномеров для самокатов
23 июля 2023, 11:18

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В ЛДПР разрабатывают законопроект об изменениях правил использования самокатов и моноколес. В частности, предлагается ввести обязательные государственные номера для этих средств передвижения.
В комментарии для РИА Новости депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин сообщил, что, по мнению фракции, необходимо полностью запретить на законодательном уровне передвижение по улицам и дорогам без номерных знаков всем индивидуальным транспортным средствам, способным развивать скорость свыше пяти километров в час.

Среди других положений законопроекта — запрет на движение самоката в дождь или на скользкой дороге со скоростью более пяти километров в час. Кроме того, предлагается ввести презумпцию виновности для водителя самоката или велосипеда при столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре». 

Сипягин отметил, что на сегодняшний день попытки ввести правила для самокатчиков не дали ожидаемого результата, количество ДТП не сократилось, следовательно нужно подходить к решению вопроса иначе, законодательно. Нам либо удастся интегрировать этот новый и во многом удобный транспорт в городскую среду, либо придется полностью его запретить, как это сделано в Сингапуре, Барселоне, Шанхае и других городах и странах, заключил депутат.

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#скорость
#номера
#презумпция виновности
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Washington Post: США пока не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности
23 июля 2023, 08:26

Фото: istockphoto/bpawesome

Администрация Байдена пока не собирается отправлять на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, несмотря на давление некоторых политиков и просьбы Киева.
Ведущая компания американского военно-промышленного комплекса корпорация Lockheed Martin производит 500 таких ракет в год, и все они предназначены для продажи за границу. В Пентагоне считают, что у Киева есть другие более насущные потребности, помимо дальнобойных ракет, а их отправка на Украину подорвет готовность Соединенных Штатов к другим возможным конфликтам.  Ракет ATACMS в настоящее время на военных складах немного, а Украина запрашивала у Вашингтона сотни таких систем.

Впрочем, как отмечают журналисты WP, новый двусмысленный тон Байдена может свидетельствовать о том, что американские ракеты большой дальности вскоре все-таки отправятся по тому же пути, что и другие вооружения, поставку которых Вашингтон ранее отрицал, как, например, кассетные боеприпасы.

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#сша
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