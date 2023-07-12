Брынцалов занял второе место в июньском медиарейтинге глав региональных парламентов

Фото: Мособлдума
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Федерации за июнь 2023 года. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».
На первом месте в списке – председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, медиаиндекс которого составляет 36 967,0. У Игоря Брынцалова он равен 14 115,0. На третьем месте в рейтинге – председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (11 404,1).
В пояснении к рейтингу отмечается, что в июне Брынцалов сообщил об отправке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Также он объявил, что минимальную пенсию с учётом доплат в Подмосковье увеличили до 18 тыс рублей.
Помимо этого, глава регионального парламента рассказал, что в этом году на выборах губернатора Подмосковья впервые применят систему дистанционного электронного голосования. Кроме того, он заявил, что в Московской области утвердили ежемесячную выплату семьям с детьми-инвалидами.
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В пояснении к рейтингу отмечается, что в июне Брынцалов сообщил об отправке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Белгородской области. Также он объявил, что минимальную пенсию с учётом доплат в Подмосковье увеличили до 18 тыс рублей.
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Лора Луганская