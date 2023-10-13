Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Один из самых прославленных актёров Голливуда Брюс Уиллис из-за диагностированной ему ранее деменции находится в ещё более худшем состоянии, чем прежде, сообщило издание The New York Post.
Как рассказал журналистам Гленн Гордон Кэрон, режиссёр принесшего тогда ещё молодому Уиллису сериала «Детективное агентство "Лунный свет"», в котором актёр снимался с 1985 по 1989 годы.
Кэрон признался, что навещал друга почти каждый месяц после того, как тот перестал выходить из дома. Во время встреч 68-летний Уиллис узнаёт его только в первые пару минут.
В прошлом году Брюс Уиллис оставил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Медики диагностировали лобно-височную деменцию. В совместном заявлении от всей семьи Уиллиса говорится, что актер принял это решение из-за диагностированной афазии, состояния, которое вызывает проблемы с речью.
Дочь актёра, Таллула Уиллис, рассказывала в своём интервью для Vogue, что Брюс Уиллис продолжает узнавать её и проявляет активность, когда она приходит к нему в комнату, за исключением редких «плохих дней». Актер живёт на первом этаже своего дома, где у него есть кухня, столовая, гостиная и рабочий кабинет. Болезнь пока не повлияла на его подвижность.
Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью.
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Озвучены возможные причины развития деменции у Брюса Уиллиса
«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, — но сейчас не читает», — сказал режиссёр.
В прошлом году Брюс Уиллис оставил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем. Медики диагностировали лобно-височную деменцию. В совместном заявлении от всей семьи Уиллиса говорится, что актер принял это решение из-за диагностированной афазии, состояния, которое вызывает проблемы с речью.
Дочь актёра, Таллула Уиллис, рассказывала в своём интервью для Vogue, что Брюс Уиллис продолжает узнавать её и проявляет активность, когда она приходит к нему в комнату, за исключением редких «плохих дней». Актер живёт на первом этаже своего дома, где у него есть кухня, столовая, гостиная и рабочий кабинет. Болезнь пока не повлияла на его подвижность.
Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью.
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Артем Путинцев