Буданов опроверг информацию о его гибели, пообещав «являться в снах к россиянам»

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Глава ГУР Украины Буданов опроверг сообщения СМИ о своей гибели или ранении
Глава ГУР Кирилл Буданов якобы опроверг сообщения СМИ о своей гибели. Об этом пишет телеграмм-канал Kyiv Post.
По информации портала, руководитель украинской разведки, прокомментировал информацию о своей гибели или ранении. В комментарии для украинской еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post, он заявил, что в настоящее время на Украине создается отряд бессмертных командующих, в который вошли такие люди как Залужный, Бандера и Мазепа и сам Буданов. Он также, якобы, пообещал являться во снах россиянам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что глава ведомства Буданов здоров и работает.
По информации портала, руководитель украинской разведки, прокомментировал информацию о своей гибели или ранении. В комментарии для украинской еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post, он заявил, что в настоящее время на Украине создается отряд бессмертных командующих, в который вошли такие люди как Залужный, Бандера и Мазепа и сам Буданов. Он также, якобы, пообещал являться во снах россиянам.
Анастасия Крестьянова