Буданов пообещал новую атаку на Крым «на днях»

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. Его слова приводит агентство УНИАН.
Ранее, он уже признавал причастность к террористическим атакам на Крымский мост. Буданов подчеркнул, что власти Киева намерены уничтожать все российское, что можно будет наблюдать снова, в ближайшее время.
По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского.
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары по российской территории. Он заявил, что в скором времени россияне ощутят действия украинских военнослужащих.
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Анастасия Крестьянова