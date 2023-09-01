Буданов призвал перенести конфликт на территорию России

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вооруженный конфликт должен перейти на территорию РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на российские территории, так как в этом случае Украина останется одна.
Буданов не согласился с мнением украинского лидера и заявил, что военные действия должны быть перенесены на территорию РФ, так как чем шире будут операции, тем лучше. Глава украинской разведки подчеркнул, что имеет ввиду в том числе те территории, на которые Россия оказывает влияние.
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Буданов не согласился с мнением украинского лидера и заявил, что военные действия должны быть перенесены на территорию РФ, так как чем шире будут операции, тем лучше. Глава украинской разведки подчеркнул, что имеет ввиду в том числе те территории, на которые Россия оказывает влияние.
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Анастасия Крестьянова