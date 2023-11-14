Буданов заявил, что Украина может не подписать мир с РФ даже после окончания СВО

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Украина может отказаться от подписания мирного договора с Россией даже после завершения конфликта, об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, его цитирует «Новое время».
«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример - РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - прокомментировал ситуацию Буданов.
Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.
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