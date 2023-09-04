«Будем в контакте. Счастливой дороги»: Путин тепло попрощался с Эрдоганом

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Российский лидер Владимир Путин тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Сочи.
«Будем в контакте. Счастливой дороги», - попрощался глава РФ с лидером Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Эрдоган отметил, что Турция также благодарна России за помощь в тушении лесных пожаров.
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Евгения Парфентьева